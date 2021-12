Cronaca Tentato omicidio a Olmedo: arrestato un 30enne - Violenta rissa tra 2 fratelli

A Olmedo, in un appartamento del centro , scoppia una lite tra due fratelli conviventi, il primo di 30 ed il secondo di 44 anni: l’accesa discussione verbale, sorta apparentemente per futili motivi, degenera in breve tempo e la casa, abitata anche dagli anziani genitori, diviene teatro di una sanguinosa violenza. Non sono chiare le ragioni che hanno scatenato la discussione, ma ne è sicuro l’epilogo, come ricostruito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alghero, in supporto alla Stazione di Olmedo. Nel corso della discussione il più giovane dei due fratelli (in passato già sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio), dopo aver afferrato un coltello da cucina, si è avventato sul fratello, menando fendenti profondi al torace, al braccio e alla testa. L’aggressione dura poco, i genitori increduli e terrorizzati si prodigano per soccorrere il figlio ferito. I soccorsi arrivano in breve tempo. M. di 44 anni viene immediatamente trasportato in pronto soccorso per le profonde ferite subite, è cosciente e fuori pericolo di vita; S. di 30 anni si allontana di casa. I Carabinieri della Compagnia di Alghero si sono mossi subito su fronti diversi: quelli di Olmedo hanno raggiunto l'abitazione sequestrando il coltello, i loro colleghi di Alghero si sono recati nel pronto soccorso dell'Ospedale civile della Pietraia ricevendo le dichiarazioni del ferito ed ottenendo ulteriori preziosi elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’aggressione. Il Nucleo Operativo e Radiomobile si è dedicato alla ricerca dell'accoltellatore rintracciandolo in una campagna in territorio di Sassari. Sono stati recuperati anche gli indumenti del giovane intrisi di sangue. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato infine condotto in carcere a Bancali (SS) e nei prossimi giorni sarà celebrata l’udienza di convalida. Le indagini dei Carabinieri di Olmedo si concentreranno ora sulla precisa ricostruzione della dinamica per comprendere le ragioni di tanta violenza.