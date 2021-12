Porto Torres: venerdì la celebrazione della Festa di Santa Barbara

La festa, particolarmente sentita dal personale della Guardia Costiera, avrà il suo momento di partecipazione collettiva nella Santa Messa solenne, che sarà officiata con inizio alle ore 10:30, presso la Basilica di San Gavino in Porto Torres, dal parroco Don Salvatore MASIA.





Il Comandante della Capitaneria di porto turritana, Capitano di Fregata (CP) Gabriele PESCHIULLI, è “lieto di poter festeggiare la ricorrenza della nostra Santa Patrona con tutti coloro i quali, uniti dal comune sentimento di vicinanza al mare, vorranno essere presenti alla Santa Messa per suggellare questi importanti momenti di condivisione di valori e tradizioni marinaresche”.





Per questo motivo, sia pure nel rispetto delle cautele imposte dalla contingente situazione di emergenza epidemiologica, la cittadinanza è invitata a prendere parte all’evento, così come i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dei Comandi locali delle Forze Armate e dell’Ordine nonché di tutti gli Enti/Organizzazioni/Associazioni riconducibili a quel cluster marittimo che quotidianamente interagisce con i servizi istituzionali svolti dal personale della Capitaneria di porto condividendone il legame con il mare e la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e la tutela delle sue risorse.





In occasione dei festeggiamenti, come consuetudine e in analogia a quanto avviene nei giorni festivi, gli uffici della Capitaneria di porto rimarranno chiusi al pubblico. Verranno comunque garantiti i servizi essenziali.

Il prossimo 3 dicembre, in conformità alle disposizioni impartite dalla Forza Armata, la Capitaneria di porto di Porto Torres celebrerà la ricorrenza di Santa Barbara, patrona della Marina Militare, dei Genieri, degli Artiglieri e dei Vigili del Fuoco.