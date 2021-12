Coros: un milione di euro per le opere pubbliche

Il primo finanziamento di 200mila euro riguarda la realizzazione di un capannone da destinare a ricovero e deposito mezzi e attrezzature di proprietà dell'ente e destinate alla Protezione Civile intercomunale in attuazione dello specifico piano appena approvato. Il secondo prevede l'attuazione di quanto deliberato nell’assemblea del 15 novembre circa l’attivazione della funzione «Servizi sussidiari di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e a valenza sovracomunale», attraverso la quale riserva ai comuni un tesoretto di 800 mila euro che saranno destinati alla viabilità extra urbana ed urbana di ciascun comune.





Le risorse saranno destinate alla realizzazione degli interventi indicati dai Comuni, suddivisi, per ragioni di economia, efficacia e economicità, in tre sub-ambiti omogenei. La suddivisione delle risorse è ripartita per il 50% in parti uguali e per il 50% in base alla popolazione. Ad Ittiri saranno destinati 123.703,42 euro, Ossi beneficia di 93.956,33, a Ploaghe arriveranno 80.926,53, Usini 79.496,69, Olmedo 78.410,87, Uri 64.402,76, Tissi 58.952,17, Florinas 49.534,59, Codrongianos 47.384,45, Muros 42.224,13€ Putifigari 41.063,06 € Cargeghe 39.944,99 €. Le risorse potranno essere utilizzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento, oltreché la riqualificazione delle infrastrutture stradali, incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche.





I comuni forniranno all’Unione l’elenco degli interventi da inserire nel progetto che rientrano nel budget complessivo di finanziamento. Le funzioni e servizi sussidiari di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e a valenza sovracomunale che l’Unione mette in campo sono da intendersi in termini integrativi rispetto alle azioni dei singoli comuni, a vantaggio di una visione di sviluppo locale territoriale unitaria del Coros. “Con questi finanziamenti- commenta il Presidente dell’ Unione Carlo Sotgiu- daremo un aiuto concreto alle nostre comunità.





La gestione e la manutenzione della viabilità, infatti, rappresenta uno dei settori più problematici per i singoli comuni che spesso non dispongono di risorse adeguate per far fronte alle esigenze. Garantire un’adeguata manutenzione alle strade urbane e di valenza sovracomunale significa garantire maggiore sicurezza per i nostri concittadini oltre che maggior decoro.”

