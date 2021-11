Operativa la versione invernale di "Alghero fatti bella": i gavettoni del Cap d'Any

Le buche si riempiono di acqua e le auto che ci passano sopra sollevando ondate di spruzzi di fanghiglia che vanno a colpire quei poveri diavoli di pedoni che hanno l'avventura di vivere sulla "gruviera" del Corallo. Facile immaginare il disagio delle persone colpite da questi improvvisi gavettoni, figli legittimi di quella imponente serie di appalti pubblici che ha messo le mani, e le ruspe, nella rete viaria urbana, lasciando vergognosi e fasulli rattoppi che il primo acquazzone ha fatto saltare per aria. Rattoppi sui quali nessuno ha controllato, nonostante si trattasse appunto di appalti pubblici quindi pagati con i soldi dei cittadini, che fossero adeguati ed efficienti al ripristino della sede stradale.Le previsioni meteo, tra l'altro, non sembrano amiche degli algheresi : sono annunciate ancora piogge. Pare infatti che le precipitazioni atmosferiche siano una caratteristica proprio dell'autunno ma da queste parti lo si è appreso soltanto all'ultimo momento. (g.o.)

La foto racconta di un apprezzabilissimo tentativo, per l'impegno profuso, di eliminare, o almeno contenere nella profondità, una delle tante buche di via Vittorio Emanuele. Certamente l'arteria della rete urbana più trafficata in quanto rappresenta una delle strade di entrata e uscita dalla città, verso Sassari, sulla direttrice per Olmedo - Ittiri. Il tentativo è stato perfezionato sotto una pioggia battente con una carriola di pietrisco che nel giro di qualche minuto, sotto la spinta dell'acqua e della pioggia, si è disperso nelle immediate adiacenze senza produrre alcun risultato utile. Se non quello di trasformare lo stesso pietrisco in tanti piccoli proiettili nel momento in cui venivano sfiorati dai pneumatici delle auto in transito schizzando, abbastanza pericolosamente, da una parte o dall'altra. E a proposito di pioggia da segnalare una nuova opportunità "sportiva" che si sta affermando su quelle che una volta erano le strade della Riviera del Corallo.