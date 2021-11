Mio Italia e la libertà di stampa del senatore Mario Monti

Lo hanno dichiarato Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, e Marco Lombardi,responsabile MioSardegna. «Siamo ancora in emergenza e fra una settimana scattano misure più restrittive. Il tessuto delle Pmi, e in particolare il comparto Horeca, ossatura economica del Paese, è stato decimato da due anni di chiusure selettive non basate su studi scientifici. Pur in emergenza, il fisco chiede il pagamento concentrato di tutte le cartelle di rottamazione, e non solo. Mario Monti propone il Minculpop, anche in prospettiva di futuri disastri globali della salute (sa qualcosa che noi non conosciamo?). Ecco, dica il cittadino, dica la stampa, che auspichiamo rimanga sempre libera, dove si vuole arrivare unendo tutti questi puntini», ha concluso Paolo Bianchini.

«Nel corso del weekend, prima in Tv e poi dal palco della Festa dell’Ottimismo (il che è tuto dire), il senatore a vita Mario Monti, ex presidente del Consiglio, che non può di certo parlare a caso, ha lanciato la proposta di un’informazione meno democratica e controllata dal governo, visto che abbiamo già accettato delle limitazioni molto forti. A queste parole gravissime, che rimandano a pagine buie della nostra storia, è seguito il silenzio delle istituzioni. Domanda: e se la censura dei media l’avessero proposta, ad esempio, Salvini e Meloni, cosa sarebbe accaduto?».