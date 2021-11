Protezione Civile: un corso per i volontari per la guida dei mezzi speciali





La formazione è strutturata in un modulo formativo di tipo didattico ed uno operativo svolto simulando i teatri di operazione. Per i corsi ci si è avvalsi del CSV Sardegna Solidale; la Direzione ha messo a disposizione alcuni mezzi per la formazione sul campo. Si tratta di un importante passo in avanti sulla formazione delle organizzazioni di volontariato, dice l'assessore dell'Ambiente Gianni Lampis.





A breve, annuncia l'assessore, sarà inoltre avviato il corso base di topografia applicata al soccorso e BLSD in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa ed ATS.

La Direzione generale della Protezione civile ha organizzato un percorso formativo di “guida sicura” e “guida mezzi speciali” dedicato ai volontari operanti nelle 206 Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile. Il corso ho lo scopo di far crescere il livello di sicurezza degli operatori ed è svolto su base regionale coinvolgendo oltre 400 volontari.