Cronaca Trova un auto aperta e ruba gli oggetti che si trovavano all'interno: denunciato un tunisino

I Carabinieri della sezione radiomobile di Olbia sono intervenuti su richiesta di una signora olbiese che ha denunciato un uomo che si era introdotto nella sua auto che aveva lasciato aperta per pochi minuti. L'uomo aveva rubato diversi oggetti che si trovavano all'interno. Le immediate ricerche dei militari hanno consentito di individuare un tunisino di 39 anni, senza fissa dimora, già interessato da un provvedimento di espulsione. Gli oggetti asportati sono stati recuperati e l'uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.