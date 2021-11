Cagliari: 2 giorni di confronto sull'era del digitale

L'iniziativa si svolgerà in presenza limitatamente ai relatori e al personale tecnico e nel rispetto della normativa anti-Covid vigente, il pubblico potrà seguirla in streaming sul sito dedicato ( www.synapsis.tech ) e sui canali social di EjaTV e di Kitzanos. Apertura venerdì 3 dicembre alle 18 con la presentazione da parte di Silvano Tagliagambe. Poi il via alle mini-sessioni sino alle 22 quando ci sarà spazio per le domande moderato Da Silvano Tagliagambe, professore Emerito di Filosofia della Scienza, e Nicola Pirina, esperto di strategie per l’innovazione. Il giorno seguente, sabato 4 Alle 18 l’intervento di Antonello Cabras - ingegnere e presidente della Fondazione di Sardegna - che si soffermerà sull’impegno della Fondazione per la formazione, la cultura e per lo sviluppo economico dei territori.