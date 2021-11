Cronaca In preparazione un incontro della Regione sarda con il Ministro Giorgetti

“Sulla questione energetica che riguarda la Sardegna, in particolare sulla bozza di Dpcm in materia, sto promuovendo un incontro tra il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla Transizione ecologica Vannia Gava e la Regione Sardegna". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega Sardegna che aggiunge: " La tutela e il rispetto dell'Isola sono una priorità. Sono sicuro che i nostri rappresentanti della Lega nell’esecutivo di Mario Draghi sapranno rimediare alle mancanze di altri loro colleghi al Governo anche attraverso questo utile incontro che ho ufficialmente richiesto”.