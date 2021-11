Corte dei Conti promuove la Regione

La Corte, dice il Presidente, pur evidenziando alcune criticità ancora presenti, ha riconosciuto il valore delle scelte operate dalla Regione, in un anno profondamente segnato dagli effetti della pandemia che ha dettato la necessità di azioni emergenziali in grado di fronteggiare l’impatto socioeconomico, oltre che sanitario, dell’emergenza pandemica. In particolare, dice il Presidente Solinas, la requisitoria ha evidenziato un netto miglioramento della situazione di disavanzo, che rispetto all’esercizio 2019 segna una riduzione del saldo negativo di 333 milioni di euro. Un riconoscimento importante, e che premia gli sforzi compiuti, è giunto dalla magistratura contabile in particolare sulla vertenza entrate condotta con lo Stato.





L’accordo del 7 novembre 2019, siglato con il Governo dopo molti anni di attesa e di giuste rivendicazioni della Sardegna, modificato il 20 luglio 2020, ha portato alle finanze regionali un importo, a titolo di acconto, di 473 milioni di euro oltre 1,5 miliardi di risorse per investimenti. Il nuovo accordo raggiunto con il Governo nell’ottobre 2021 ha ridefinito in 306,4 milioni annui il contributo della Sardegna alla finanza pubblica, con un risparmio per i cittadini sardi di circa 230 milioni all'anno rispetto alla situazione iniziale. Il Presidente Solinas si è speso fin da principio ed in prima persona su questa fondamentale partita, che ha consentito di liberare risorse del bilancio regionale da investire nei vari settori d'intervento per un rilancio complessivo dell'economia regionale e per dare risposte concrete alle categorie ed ai territori.





Anche i primi risultati concreti della nostra battaglia per il riconoscimento degli acconti sulle compensazioni degli svantaggi permanenti e dei maggiori costi che in Sardegna si sopportano in ragione della propria condizione insulare, dice il Presidente Solinas, hanno trovato giusto apprezzamento nella relazione della Corte. In essa, infatti, viene dato atto dell’attribuzione alla Regione dei primi 100 milioni di euro all’anno, a titolo di acconto, a seguito dell'accordo sottoscritto dal Presidente in materia. La Sardegna, conclude il Presidente Solinas, può oggi vedere nel proprio futuro più luci che ombre, come testimonia il report pubblicato ieri da Bankitalia, che evidenzia numerosi e qualificanti aspetti positivi dell’andamento dell’economia. A questa fase di rilancio, la Regione continuerà ad assicurare un impulso forte e costante, che passa in modo determinante per il percorso di risanamento dei conti pubblici avviato da questa amministrazione.





Per la prima volta, ha ricordato l’assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino, assestamento e rendiconto sono stati approvati in tempo utile, ed è stata assicurata una gestione migliore dei fondi di rotazione. Tutti gli sforzi della struttura regionale, aggiunge l’assessore Fasolino, sono oggi orientati al superamento della crisi pandemica, per assicurare il massimo sostegno al tessuto produttivo sardo, continuando a trarre dai suggerimenti e dai moniti della Corte dei Conti un prezioso contributo al quale vogliamo sempre ispirarci.

