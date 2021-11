Nessun benestare della Regione alla bozza del DPCM sul sistema energetico della Sardegna

La stessa Regione, a differenza di ciò che la vice ministra afferma, ha più volte lamentato la sua esclusione dai tavoli tecnici, ai quali non è stata invitata a partecipare. Fino ad ora, le uniche interlocuzioni avvenute sono state di carattere generale e politico, e in esse abbiamo sempre sottolineato che la Sardegna merita maggiore attenzione. Ribadiamo con forza, ancora una volta, la nostra richiesta di perequazione del costo del metano per tutti gli utenti sardi e quindi per le famiglie.





La bozza del DPCM è dunque frutto della personale visione, che noi non condividiamo, di chi ci rappresenta nell’esecutivo nazionale, e non certamente quanto da noi più volte espresso e comunicato sia nelle riunioni ufficiali, sia nei documenti trasmessi. Auspico, dice ancora l'assessora Pili, che di fronte a temi così importanti per il futuro della nostra Isola e il benessere dei cittadini, tutti possiamo essere capaci di superare le divisioni politiche e di combattere uniti per assicurare i migliori risultati alla Sardegna.

Anzi, la Giunta non è stata nemmeno consultata e attende un momento di confronto per esporre le proprie esigenze e le proprie ragioni. Il chiarimento viene dall'assessora all'Industria Anita Pili, che risponde anche alle accuse di inerzia rivolte dalla Viceministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde. Dichiarazioni gravi, dice l'assessora Pili, e non corrispondenti al vero. La Regione, chiarisce, non ha dato alcun benestare alla bozza di DPCM circolata, e anzi, ricorda l'assessora Pili, aveva già pubblicamente espresso le proprie perplessità all’indomani della trasmissione informale del documento da parte del gabinetto del Ministro.