Smeralda Holding: partono i corsi di inglese, francese e tedesco - Ma anche di Tennis e Golf

In considerazione del record di partecipanti delle ultime edizioni dei corsi in modalità e-learning, Smeralda Holding rilancia dunque il nuovo intenso calendario della “Smeralda Language Academy”. A partire da dicembre e per tutto il mese di gennaio si svolgeranno i corsi di inglese online per adulti e bambini (dalla II alla V della scuola primaria) suddivisi in diversi livelli, da principiante ad avanzato. Saranno, inoltre, riattivati anche i corsi di francese e tedesco per adulti, molto richiesti dopo il successo delle passate edizioni. I corsi saranno tenuti dai docenti madrelingua qualificati della “The English School“, centro esami autorizzato del Trinity College of London, Ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ripartono anche i Corsi sportivi in presenza nell’osservanza delll’applicazione dei protocolli anti covid – 19 prescritti dalla normativa vigente. A partire da dicembre e per tutta la stagione invernale adulti e bambini, residenti di Arzachena ed Olbia, potranno nuovamente partecipare ai richiestissimi corsi di golf nel prestigioso Pevero Golf cimentandosi sul campo insieme a maestri professionisti.





Le lezioni della durata di un’ora si svolgeranno con cadenza settimanale e i partecipanti saranno divisi in gruppi da cinque persone (junior da 8 a 14 anni e adulti da 15 anni in su). Partiranno inoltre a dicembre per proseguire durante tutto l’inverno anche le lezioni di tennis al Cervo Tennis Club. I corsi per adulti e bambini dagli 8 anni in su saranno gestiti da Smeralda Raquets & Sport Management e tenuti da maestri professionisti della Federazione Italiana Tennis. «Smeralda Holding per il Territorio è il programma di iniziative attraverso cui rinnoviamo il nostro contributo alla crescita sociale della comunità locale – ha dichiarato Mario Ferraro, Amministratore Delegato di Smeralda Holding. -





Ci impegniamo per garantire il nostro supporto con la continuità e la varietà della nostra proposta che cerchiamo replicare e ampliare ogni anno oltre gli ambiti dello sport e della formazione linguistica. Stiamo già lavorando per realizzare nuove e importanti iniziative, finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e supportare ulteriormente lo sviluppo sostenibile del territorio.» La partecipazione ai corsi è gratuita per i residenti di Arzachena e Olbia e i posti a numero limitato saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione. Per manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai corsi, scrivere a: • sardiniaenglishacademypcervo@gmail.com per i corsi di lingua inglese, francese e tedesco • perilterritorio@smeraldaholding.com per i corsi di Tennis • reception@golfclubpevero.com per i corsi di Golf

La società del Gruppo Qatar Holding, proprietaria dei principali asset turistici della Costa Smeralda ha avviato già da diversi anni un intenso programma di attività denominato “Smeralda Holding per il territorio”, con l’obiettivo di individuare, proporre e realizzare progetti che apportino benefici alle comunità, migliorando la qualità del tempo libero, del lavoro e dell’ambiente. È un impegno che, tenendo conto delle specifiche esigenze dell’area, è riuscito ad arricchirsi negli anni e si è ulteriormente evoluto e ampliato, anche durante un periodo complesso come quello segnato dalla pandemia, con l’introduzione dei corsi di lingua online.