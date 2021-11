Camera di Commercio Sassari: lunedì Webinar sul Superbonus

In questo quadro, è stato programmato il seminario Webinar in programma lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13 dal titolo: “Superbonus prorogato al 2023: l’iter completo su un edificio condominiale”. Il Governo con la manovra di bilancio ha prorogato a tutto il 2023 il Superbonus al 110% ma solo per condomini e case IACP; le abitazioni monofamiliari avranno tempo fino a fine 2022 ma solo se, da luglio, si possiede un Isee inferiore a 25 mila euro e si interviene sull’abitazione principale.





Il webinar, dopo una breve descrizione delle ultime novità legislative, illustrerà l’iter completo di applicazione dell’agevolazione su un edificio condominiale: quello che occorre sapere sui lavori ammessi e i requisiti necessari, tutte le indicazioni pratiche, le problematiche applicative, gli indirizzi operativi dell’ENEA e la risposta ad alcune domande frequenti. Relatori saranno: Teresa Cervino ed Elena Allegrini. Per la partecipazione è necessario registrarsi esclusivamente al Link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6_93EvM5TA-IWca5vnW8aA

Proseguono le attività dello Sportello Energia della Camera di Commercio di Sassari, realizzate in collaborazione con Promo PA Fondazione. La programmazione camerale sostiene gli approfondimenti legati alle normative di più stretta attualità come ad esempio l’applicazione del “Superbonus 110%”.