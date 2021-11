Quattro Comuni per "Vivere la terra" - Un mese di eventi: musica, gastronomia, tradizioni e cultura

“L’evento ha come obiettivo – dichiara Francesco Spiga, Sindaco del Comune di Vallermosa e presidente dell’Unione dei Comuni – quello di valorizzare il nostro territorio mettendo in mostra quanto di più caro e prezioso abbiamo; le nostre comunità rurali e le nostre tradizioni. In queste giornate – continua Spiga - ogni singolo comune metterà in mostra le sue specificità, e cercherà di Vivere e di far Vivere la Terra ai turisti e ai visitatori che sceglieranno di trascorrere delle belle giornate di festa, immersi in un ambiente ricco di storia e di tradizioni”.





Al centro delle iniziative è quindi l’Essenza stessa delle Terre dei quattro Comuni. Un territorio dove la Terra, con tutte le sue mille sfaccettature, è da sempre protagonista della società e dell’economia. Tradizioni, saperi e sapori locali, quindi, in mostra per un intero mese declinati strizzando l’occhio alla modernità. Nel corso delle 9 giornate di Festival (4 e 5 dicembre Vilaspeciosa, 10 e 11 dicembre Decimoputzu, 17, 18 e 26 Dicembre Vallermosa, 29 e 30 dicembre Siliqua) le strade, le piazze e le case storiche dei quattro comuni saranno la location per mostre, laboratori dei saperi locali, eventi – enogastronomici, cooking show con la presenza ai fornelli dello chef Davide Bonu, degustazioni di vini pregiati selezionati da Cucina.Eat, spettacoli musicali e palcoscenici per alcuni dei migliori Street Artist della scena artistica nazionale.





A dare colore con le loro opere alle strade dei quattro paesi saranno Federico Crisa il 4 dicembre a Villaspeciosa, Tellas il 10 dicembre a Decimoputzu, Lorenzo Muntoni il 17 dicembre a Vallermosa e Davide Pils il 30 dicembre a Siliqua. Tra i tanti ospiti che parteciperanno alle iniziative musicali come non ricordare la voce di Elena Ledda che si esibirà venerdì 10 dicembre assieme a Simonetta Soro, Mauro Palmas, Marcello Peghin e Silvano Lobina nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Decimoputzu. A Villaspeciosa il 5 dicembre sarà l’occasione di ascoltare le note della tradizione popolare sarda con il Maestro Orlando Mascia, Emanuele Garau, Pier Paolo Cardia, suoni e sensazioni che verranno replicate anche il 29 dicembre a Siliqua con l’esibizione di Orlando Mascia, Elisa Marongiu, Bruno Camedda, Asael Camedda. Unica nota “fuori dal coro” l’esclusivo concerto / spettacolo gospel degli statunitensi Karla Kj Jones & Sound Of Praise che chiuderanno l’appuntamento di Santo Stefano in programma a Vallermosa. Il Festival VIVERE LA TERRA avrà inizio sabato 4 dicembre a Villaspeciosa.





“Vivere un evento come questo, per il nostro paese – dichiara l’Assessora di Villaspeciosa alla Cultura Claudia Sedda - è il primo in associazione con il territorio Unione dei Comuni Monte Idda-Fanaris è sicuramente un’occasione e una vetrina importante per far conoscere il nostro territorio e le nostre tradizioni. Il Festival però - continua Sedda - vuole anche essere una manifestazione di unione, compartecipazione, condivisione e di rilancio, un modo per far confluire sempre più visitatori e far conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri costumi, i nostri piatti più antichi, e l’affascinante lavoro manuale dei nostri artigiani”.

Il 4 dicembre, con un primo appuntamento a Villaspeciosa, avrà inizio il Festival Vivere la Terra, un evento, organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, promosso dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” che comprende i Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa e sostenuto della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato alla P.I. BB. CC che ha come obiettivo quello di valorizzare le tradizioni e le specificità del territorio dei “Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”.