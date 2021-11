Cronaca Alghero: tamponamento in via XX Settembre - Tre persone all'ospedale

Intorno all'ora di pranzo di sabato nel tratto di via XX Settembre antistante l'incrocio con via Barraccu si è verificato un incidente stradale nel quale sono state coinvolte tre auto. Si è trattato di un tamponamento: una Dacia Santero che si trovava in prossimità dell'incrocio è stata tamponata con particolare violenza da una Lancia Y. Le tre persone a bordo della Sandero, autista e 2 passeggeri, sono state tutte trasportante con ambulanze del 118 nel pronto soccorso dell'Ospedale civile della Pietraia. Nessuna di loro avrebbe riportato ferite particolarmente gravi. Illeso l'autista della Lancia Y pur in presenza di gravissimi danni riportati dalla sua auto. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente anche per l'accertamento di eventuali responsabilità.