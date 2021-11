Cronaca Banco Alimentare: scende in campo l'Esercito

Alcuni autoveicoli dell'Esercito sono stati messi a disposizione degli organizzatori del Banco Alimentare della Sardegna Onlus per il caricamento, il trasporto e lo smistamento del ricavato alimentare nei vari centri di raccolta sparsi in diverse località dell’isola. È la risposta della Brigata "Sassari" in occasione della 25a edizione della "Giornata Nazionale della Colletta Alimentare", un'importante iniziativa promossa nel 1997 dalla Fondazione Banco Alimentare per coinvolgere e sensibilizzare la società civile al problema della povertà, attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. Anche quest'anno i "sassarini" hanno aderito a questa straordinaria iniziativa di solidarietà umana contribuendo alla fattibilità della stessa in termini di sostenibilità logistica. Prima di essere stoccato nei depositi ed essere destinato alle strutture aderenti, gran parte del materiale è stato caricato a bordo dei mezzi del 151° Reggimento fanteria e del Reggimento logistico di Cagliari, del distaccamento del 152° Reggimento di stanza a Nuoro nella caserma “Mauro Gigli” di Pratosardo e del Reparto Comando e Supporti Tattici di Sassari.