Cronaca Porto Torres : controlli a tappetto contro la droga - Denunce arresti

Quei pochi grammi di marijuana erano per uso personale : con questa motivazione un muratore di Porto Torres di 38 anni pensava di aggirare i Carabinieri che lo avevano fermato a un posto di blocco per una normale attività di controllo nel territorio. Ma la successiva perquisizione domiciliare ha rivelato un'altra storia : i militari hanno infatti trovato 330 grammi di stupefacente oltre al tradizionale materiale per il confezionamento delle dosi. Altro provvedimenti di natura giudiziaria è stato poi adottato nei confronti di un ragazzo di appena 19 anni trovato in possesso di uno spinello, un bilancino e 2,5 grammi di " fumo ". Denunciato anche un camperista di 26 anni , originario di Mantova, al quale militari hanno trovato 12,5 grammi di stupedacente e relativo bilancino. Manette invece per un disoccupato, sempre di Porto Torres, sorpreso mentre cedeva una dose di eroina a un cliente.