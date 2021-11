Cronaca Cinque chili di marijuana nell'auto: arrestato un 42enne

I Carabinieri della Compagnia di Bonorva hanno arrestato C.l.,42 anni originario di Bono, perchè trovato in possesso di 5 chili di marijuana già confezionata e pronta per essere smerciata sul mercato. L'operazione è nata a un posto di blocco lungo la Provinciale 21 che da Bono conduce a Bonorva. Fermato per una normale attività di controllo, l'uomo ha subito manifestato nervosismo, muovendo l'attenzione dei carabinieri che a quel punto decidevano di perquisire l'auto. Spuntavano così 10 sacchetti di plastica termo sigillati e contenenti la marjuana che una volta sul mercato avrebbe fruttato diverse decine di migliaia di euro. L'arresto è stato confermato dal giudice e il bonese è ora ai domiciliari.