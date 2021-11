Legacoop: assemblea a Oristano

A seguire, dalle ore 10:00 "Energie cooperative per un futuro sostenibile", alle 12:00 l'elezione del nuovo coordinamento regionale, del nuovo coordinatore regionale, dei delegati all'Assemblea Nazionale prevista per gennaio 2022 e di un rappresentante di Generazioni Legacoop Sardegna.





I lavori saranno conclusi dal Presidente regionale di Legacoop Sardegna Claudio Atzori. L'ingresso è consentito ai possessori di green pass e si terrà in modalità mista tra la presenza in sala e un collegamento zoom".

Si terrà lunedì 29.11.2021, nella sede di Legacoop a Oristano in via Curreli 4/B, l'Assemblea Regionale di Generazioni Legacoop Sardegna. La giornata, con inizio previsto per le ore 9:30, sarà introdotta dalla coordinatrice uscente Carla Della Volpe.