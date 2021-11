Italo per i diritti delle donne

La campagna è ispirata dalla storia vera di una donna che ha finto di ordinare una pizza per salvarsi dal compagno violento. Così i cartoni della pizza Margherita sono diventati media per lanciare un messaggio forte: le donne hanno bisogno di strumenti migliori per potersi salvare la vita e denunciare la violenza. L’obiettivo della campagna è duplice: da una parte sensibilizzare il pubblico e le istituzioni (in Italia c’è ancora bisogno di rafforzare il sistema antiviolenza); dall’altra, sostenere concretamente il Programma contro la Violenza sulle Donne di ActionAid, che coinvolge direttamente tutti i progetti che vedono protagoniste le donne sia in Italia che nel resto del mondo.





Attraverso i propri canali Italo si farà portavoce di questa iniziativa raccontando alla propria community che una ricorrenza così importante rischia di rimanere tale, finché non verranno fatti passi concreti per la prevenzione e il contrasto di questo fenomeno e chiedendo il supporto di tutti con l’acquisto di una pizza nelle pizzerie aderenti all’iniziativa con cui sarà possibile donare direttamente ad ActionAid per sostenere la causa. L’impegno di Italo non finisce qui! In tutte le Lounge Italo Club sul territorio sarà infatti possibile effettuare direttamente una donazione ad ActionAid fino al 30 Novembre inquadrando il qr code presente sulla locandina all’interno delle Lounge.

Continua il viaggio di Italo e ActionAid iniziato lo scorso 8 marzo per diffondere una cultura del cambiamento legato ai diritti delle donne e all’empowerment femminile. In occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Italo non poteva mancare all’appuntamento e ha deciso di farlo sostenendo ActionAid (una delle principali ONG mondiali che da sempre si impegna a favore dei diritti delle donne in tutti i Paesi in cui è presente) e la campagna “Call4Margherita”.