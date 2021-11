A scuola di educazione digitale: sabato seminario di TDM 2000

Ciò ha fatto si che, grazie al loro operato, si sviluppassero numerose buone pratiche ed esperienze di rilievo. Di questi aspetti si discuterà nell’evento "SWIPE UP - Seminario sullo Scambio di buone pratiche per l'educazione digitale", realizzato dall'associazione TDM 20000, che si terrà a Cagliari sabato 27 novembre alle ore 10, in viale Regina Margherita 38.





L’incontro vedrà la partecipazione di organizzazioni sarde ed europee specializzate nello sviluppo di processi educativi basati sull’uso di strumenti e supporti digitali. Saranno presentati casi reali, testimonianze di beneficiari e verranno illustrate linee di sviluppo e tendenze di settore. I lavori, che si svolgeranno in inglese, saranno coordinati dal presidente della TDM 2000 Luca Frongia.





L’iniziativa è realizzata con il contributo per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale dell’Assessorato delle attività produttive, turismo e promozione del territorio del Comune di Cagliari. In ragione del numero limitato di posti si consiglia di prenotarsi inviando una mail a info@tdm2000.org.

La formazione basata su strumenti digitali è una pratica oramai consolidata in tutti gli ambiti della società. In particolar modo, organizzazioni giovanili e del settore dell’educazione non formale fanno da tempo un uso estensivo di tali metodologie.