Cronaca In commissione il progetto di legge per l'insularità - Michele Cossa: "Grati ai deputati sardi"

“Se vogliamo ottenere il risultato non debbono esserci tempi morti nel processo di revisione costituzionale. L’avvio dell’iter in Commissione alla Camera, a meno di tre settimane dall’approvazione da parte del Senato è davvero un segnale forte. Di cui il Movimento per l’insularità è grato ai deputati sardi, che sin da subito hanno mostrato impegno concreto e determinazione”. Lo ha dichiarato Michele Cossa, presidente della Commissione speciale per l’insularità è tra i fondatori del Movimento per l’insularità. “Un ringraziamento particolare è dovuto al presidente della Camera Roberto Fico e al presidente della Commissione Brescia, che stanno traducendo in fatti gli impegni presi appena una settimana fa. Un vero esempio di buona politica”, conclude Cossa.