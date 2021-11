Alghero: costituito il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia

Nel documento si sostiene: "La costituzione del gruppo Fratelli d'Italia - Alghero in Consiglio Comunale è ufficiale, come confermato dalla comunicazione da parte del Presidente del Consiglio ai colleghi Consiglieri e alla città. Come abbiamo comunicato, Fratelli d'Italia Alghero c'è, è vicino ai cittadini e continuerà a garantire il proprio impegno per contribuire a migliorare la città, concorrendo lealmente con gli altri gruppi di maggioranza a realizzare il programma votato dagli algheresi, svolgendo anche una funzione di stimolo tutte le volte che sarà necessario.





Grazie alla squadra cittadina, ai Consiglieri Regionali e all'Assessore Regionale, il partito ha gli strumenti per rispondere alle grandi e piccole istanze dei cittadini algheresi. Non abbiamo mai smesso di farlo, come abbiamo dimostrato anche grazie all'approvazione della legge Omnibus, con le risorse stanziate per affrontare il problema della posidonia.





La squadra cresce e si struttura grazie ad un partito forte, con radici profonde, regole chiare e idee non negoziabili, come abbiamo dimostrato anche in questa occasione. La politica e l'amministrazione devono essere al servizio dei cittadini; i cittadini devono essere rappresentati e difesi; la Libertà è il valore centrale che ispira l'azione politica: tradurla in azione amministrativa vuol dire concentrarsi sulla crescita economica, sul lavoro e sulla sicurezza,- conclude la nota - cioè sui grandi temi di sviluppo di Alghero."

Ne fanno parte Monica Piera Pulina e Giovanni Monti. L'operazione si è conclusa dopo il passaggio di Chriistian Mulas nel gruppo consiliare dell'Udc. Una nota di conferma giunge da Alessandro Cocco, coordinatore cittadini di FdI.