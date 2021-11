Alghero: incidente in via Mazzini





L'incidente sarebbe stato provocato da una mancata precedenza. Sul posto hanno operato alcune pattuglie della Polizia Locale e una ambulanza del 118.





Ci sarebbero alcuni feriti ma le loro condizioni non vengono definite gravi. Per diverso tempo la strada è stata chiusa al traffico determinando problemi alla circolazione in tutto il quartiere.

Intorno alle 13.00 di oggi due auto sono entrate in collisione all'incrocio tra via Mazzini e via Cravellet.