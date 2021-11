Alghero: in via Lido l'illuminazione pubblica è diventata un optional





E' invece forte il timore che si tratta di un semplice disservizio frutto di un sistema complessivo evidentemente da riordinare che nelle ultime settimane sta manifestando frequenti anomalie in diverse parti della città.





Il buio persistente, oltre a creare disagio tra i cittadini che risiedono in quella zona, è inoltre uno straordinario complice per azioni vandaliche e reati contro il patrimonio.

Non si sa con certezza se il blackout dell'illuminazione pubblica in via Lido, la foto è di ieri sera, è dovuto a una nuova strategia di risparmio da parte dell'ente locale in funzione del vistoso aumento delle bollette dell'energia elettrica.