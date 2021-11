Cronaca Licenziamenti Air Italy: la Uil denuncia l'assenza di Ministero e Regioni Sardegna e Lombardia

“L'incontro che apre la fase ministeriale della procedura di licenziamento collettivo per oltre 1300 lavoratori Airitaly ha visto l'assenza ingiustificata del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni Lombardia e Sardegna. Questo denota la totale mancanza di volontà della politica di voler trovare una soluzione al pari di come è stato fatto per le altre vertenze”. Lo afferma la segretaria territoriale Uiltrasporti del Nord Sardegna Elisabetta Manca.“Riteniamo deplorevole che, nonostante la riunione di giovedì scorso presso il Consiglio regionale e nonostante la lettera inviata a firma di tutte le organizzazioni sindacali al presidente Solinas, oggi la Regione Sardegna non fosse presente all'incontro. Forse non è chiaro che le soluzioni a questa difficile vertenza vanno costruite e che resta veramente poco tempo per farlo – conclude Manca -. È necessario che la procedura non venga chiusa il 7 dicembre ma si vada oltre per dare nuove prospettive a tutte le famiglie coinvolte”.