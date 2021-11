Muore a 22 anni mentre era al lavoro: tragedia nella zona industriale di Isili

Così si esprime la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) per la morte di un operaio di 22 anni, oggi nella zona industriale di Isili, in località Perd'e Quaddu (Sud Sardegna) e per il grave infortunio occorso a Merate (Lecco) a un tecnico manutentore di 50 anni investito da un corriere delle consegne. “La stretta sui controlli prevista dal ‘decreto fiscale’ rappresenta un intervento rilevante – aggiunge la parlamentare - in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma dobbiamo essere consapevoli che si tratta di un primo passo. Spero si potrà migliorare ancora in fase di conversione avendo però come obiettivo finale complesso organico di provvedimenti, il Piano nazionale per la sicurezza sul lavoro”. - “E' molto dolorosa la notizia dell’ennesima morte sul lavoro, stavolta di un giovanissimo operaio di Villanovatulo, nella zona di Perd’ e Quaddu ad Isili. Esprimo cordoglio alla sua famiglia e chiedo alle autorità di fare piena luce sulla dinamica dei fatti”. Lo afferma Mario Perantoni, deputato sassarese del Movimento 5 Stelle, presidente della commissione Giustizia della Camera.

Roberto Usai, soltanto 22 anni, operaio , originario di Villanova Tulo, è morto stamane mentre era al lavoro in un capannone industriale della zona di Per'e Quaddu in territorio di Isili. La dinamica della tragedia è al momento oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine. La vicenda ha provocato sgomento ma anche sdegno per la facilità con la quale oggi, anche a soli 22 anni, si muore nei posti di lavoro. Di seguito le reazioni di due presidenti di commissioni parlamentari. “Sconforto e infinita desolazione, ma anche un’indignazione civile che non va trattenuta. Diamo solidarietà, stringiamoci a chi ha voluto bene a questo giovane che ha avuto spezzata la sua vita nel pieno delle speranze, ma sentiamoci tutti chiamati a rispondere di questo orrore: il lavoro uccide, ancora e senza tregua. Oggi è accaduto in Sardegna a una manciata di minuti dal mio paese natale, mentre in Brianza un uomo si è ferito gravemente mentre lavorava”.