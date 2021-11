Alghero Sa Segada: festa grande in borgata per la giornata nazionale dell'albero





Ogni bimbo ha adottato il proprio albero e dopo averlo identificato con la targhetta contenente il proprio nome l'ha posto a dimora.





Una volta piantati gli alberi i bambini sono stati coinvolti in un'attività di disegno, ogni bambino ha rappresentato la giornata dell'albero, disegni che rimarranno affissi presso la sede del Comitato. Al termine delle attività tutti i bambini hanno ricevuto l'attestato di partecipazione.





La giornata si è conclusa con un piccolo rinfresco per tutti i bambini partecipanti. Posti a dimora dunque da altrettanti bambini 111 alberi tra lecci e querce ai quali si aggiunge 1 albero di ulivo che il Comitato ha voluto piantare in memoria di Don Gino Manca, parroco stimato della borgata venuto a mancare qualche giorno fa.





Il Comitato ringrazia i vari riferimenti istituzionali che hanno consentito l'evento: Forestas, il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero e la Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) provinciale di Sassari, l'Assessore all'ambiente Andrea Montis, l'Assessore alle manuntenzioni Antonello Peru, e Alghero in house per il lavoro svolto nella borgata nei giorni precedenti l'iniziativa, il Corpo Barracellare di Alghero per il prezioso contributo nella gestione del traffico veicolare durante la manifestazione. I ringraziamenti proseguono con Don Filippo Dore, l'Assessore alla pubblica istruzione Maria Grazia Salaris, il Presidente del Consiglio comunale Avv. Lelle Salvatore e il Direttore del Consorzio di Bonifica della Nurra Ing. Saba per la gradita presenza all'iniziativa. Il Comitato ringrazia naturalmente anche i bambini, i veri protagonisti della giornata.

L'evento come previsto ha preso avvio intorno alle ore 11 quando sono giunti nella borgata di Sa Segada centinaia di bambini, provenienti dall'agro ma anche dalla città.