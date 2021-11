Alghero: convocato il consiglio comunale

1. Approvazione verbale seduta C.C. 28.10.201 e 04.11.2021;

2. Piano di valorizzazione ed alienazione di immobili comunali, ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008 e ss.mm.ii. – aggiornamento 2021;

3. Cessione in proprietà di area a favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tramite l’Agenzia del Demanio, per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero, già ceduta in diritto di superficie. Modifica deliberazione C.C. n. 70 del 26.09.2019;

4. Estinzione anticipata del mutuo posizione n. 921-93044184 concesso dal Banco di Sardegna;

5. Estinzione anticipata di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti;

6. Approvazione regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del comune di Alghero;

7. Approvazione regolamento servizio pubblico da piazza taxi e noleggio con conducente con autoveicolo;

8. Conferimento cittadinanza onoraria al Milite ignoto;

9. Mozione presentata dai Conss. Esposito e più avente ad oggetto: “concessione beni demaniali”;

10. Mozione presentata dai Conss. Cacciotto e più avente ad oggetto: “opportunità ecobonus 110%”;

11. Mozione presentata dai Conss. Mulas e più avente ad oggetto: azioni di salvaguardia dei fondali a posidonia oceanica di tutela dell’habitat e di contrasto dei processi di erosione costiera”;

12. Mozione presentata dai Conss. Sartore e più avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria strade urbane”;

13. Mozione presentata dai conss. Cacciotto e più avente ad oggetto “Società in house”;

14. Mozione presentata dai conss. Pirisi e più avente ad oggetto: “cancellazione TARI 2021 Aziende agrituristiche”;

15. Mozione presentata dai Conss. Di Nolfo e più avente ad oggetto “Adesione del Comune di Alghero alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale – per l’adozione del bilancio di genere”; 16. Mozione presentata dai capigruppo di maggioranza avente ad oggetto “mozione sulla situazione emergenziale di devianza giovanile”;

17. Mozione presentata dai conss. Pirisi B. e più avente ad oggetto “annessione ai beni comunali faro di Capo Caccia”; 18. Mozione presentata dai Conss. Esposito e più su “Piano di sviluppo dell’area di Surigheddu –Mamuntanas”.





Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, presso i locali della Sala riunioni del Quarter il giorno martedì 23 novembre 2021 alle ore 16.00, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno.