Marco Natali confermato presidente del Fondoprofessioni

Con l’insediamento del nuovo Cda, prende il via la programmazione delle prossime iniziative formative del Fondo, in vista dello stanziamento delle risorse finanziarie per i bandi 2022. «Metteremo in campo una programmazione di bandi innovativi, che intercetti le effettive esigenze formative - ha dichiarato il presidente Natali - puntando sulle competenze strategiche per il rilancio degli studi, delle aziende, delle categorie professionali del comparto e sulle politiche attive richiamate nella nuova manovra finanziaria». «Monitoraggio dei trend del mercato del lavoro e conseguente programmazione dei bandi saranno sempre più la cifra distintiva di Fondoprofessioni», ha aggiunto il vicepresidente Lelli. «In questa maniera intendiamo rendere la formazione finanziata ancor più accessibile e incisiva».

L’Assemblea dei Soci di mercoledì 17 novembre 2021 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle Aziende. Il commercialista veronese Marco Natali è stato riconfermato presidente del Fondo in rappresentanza di Confprofessioni; vicepresidente è stato eletto Danilo Lelli, sindacalista della Filcams Cgil. Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni si completa con le nomine di Andrea Contini, Stella Crimi e Susanna Pisano in rappresentanza di Confprofessioni; di Enrico Stasi (Confedertecnica), Carmen Colangelo (Cipa), Maria Grazia Nicita (Cgil), Aurora Blanca (Cisl), Rosetta Raso (Cisl), Luca Cerusa e Gabriele Fiorino (Uil).