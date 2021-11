Alghero: sovralluogo della commissione consiliare nel servizio mensa

“Il centro è perfettamente operativo, nuovo e con moderne attrezzature – spiega il Presidente Musu - contiamo su una ulteriore attività di perfezionamento di alcuni aspetti tecnici di dettaglio, non determinanti sulla qualità del servizio, sui quali ovviamente vigileremo”. Il nuovo appalto prevede alcuni aspetti migliorativi inseriti nell’offerta, tra cui l’utilizzo dei carrelli termici tarati secondo le esigenze delle scuole e di determinati plessi scolastici. Una soluzione prevista, in corso di attuazione. Ogni aspetto tecnico, ogni eventuale criticità, è tuttavia costantemente sotto l’attenzione del responsabile del procedimento che quotidianamente al compito di effettuare verifiche. “L'Amministrazione – sottolinea ancora Musu - ha per obbiettivo il benessere e la tutela della salute degli scolari, e segue con attenzione ogni aspetto del sistema della mensa, oltre a tenere presente alcuni aspetti importanti quali la sostenibilità ambientale e la qualità delle materie prime”.

Sopralluogo ieri dalla commissione consiliare IV nel nuovo centro di cottura del servizio mensa scolastica per una visione della struttura che la ditta appaltatrice del servizio sta utilizzando dall’inizio dell’anno scolastico. La commissione presieduta dal Consigliere Giuseppe Musu, con la presenza dell’Assessore Maria Grazia Salaris e dei funzionari dell’Assessorato, ha preso atto delle attività del nuovo e funzionale centro, che la città ha ora in dotazione in sostituzione del precedente, vecchio di oltre trent’anni. Dopo una fase iniziale che ha mostrato all’esordio alcuni problemi sui quali l’Amministrazione ha posto l’attenzione per una immediata soluzione, ora l’attività del punto di cottura della mensa procede con piena efficienza.