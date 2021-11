Un francobollo per il centenario della fondazione della Sirti

La vignetta raffigura una scena di cantiere per la posa della rete fonia in rame con un tecnico intento a ultimare un giunto di rete che mette in risalto quattro cavi, tre di colore blu e uno di colore giallo, che richiamano i colori ufficiali della Società Sirti S.p.A. Dal giunto dipartono quattro linee verticali che collegano la scena di cantiere con l’area alta dell’illustrazione in cui sono rappresentate le reti digitali. In alto, al centro, è riprodotto il logo del Centenario Sirti, rivisitazione del logo ufficiale dell'azienda che rappresenta in maniera stilizzata una trecciola di rame, punto di terminazione della linea telefonica. L'illustrazione proposta è ispirata ad uno dei bozzetti della collezione Sirti attribuito al pittore e architetto Romano di Massa che risale al periodo della costruzione della prima rete interurbana nazionale. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.





L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Milano 49. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it . Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.

Poste Italiane comunica che oggi 21 novembre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Società Sirti S.p.A., nel centenario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Pietro Urbano Mimmo.