Settimana nuorese per sostenere la civiltà nuragica: a tappe forzate "Sardegna verso l'Unesco"

Dal 22 al 30 novembre, la città di Nuoro ospiterà dunque le iniziative a sostegno della candidatura sarda: la mostra sulla civiltà nuragica sarà visitabile all’ExMe dal lunedì al venerdì, mentre nel week-end, in contemporanea con la rassegna “MASTROS”, la mostra sarà ospitata nella “Casa dei contrafforti”, per poter essere raggiungibile da tutti coloro che visiteranno la rassegna sugli antichi mestieri nuoresi.





In contemporanea, si svolgeranno anche le iniziative di sensibilizzazione degli studenti nuoresi, che potranno essere accompagnati dagli insegnanti a visitare la mostra, mentre martedì, alle 11,30, all’Istituto turistico, la dottoressa Maria Ausilia Fadda, archeologa, incontrerà i ragazzi per illustrare loro il fascino dell’antica civiltà nuragica. Alla conferenza stampa parteciperà anche Francesco Licheri, già Presidente della Provincia di Nuoro, a cui si deve l’iniziativa che ha portato i “cantos a tenores” all’interno del patrimonio immateriale dell’Unesco.

Lunedì 22 novembre, alle 11, nell’aula del Consiglio comunale di Nuoro, il Presidente di Sardegna verso l’Unesco Pierpaolo Vargiu, insieme al sindaco di Nuoro Andrea Soddu e all’Assessore alla PI Fausta Moroni presenteranno la “settimana nuorese” a sostegno dell’iniziativa per l’inclusione della civiltà nuragica all’interno del patrimonio dell’umanità. Si tratta della prima uscita pubblica di “Sardegna verso l’Unesco”, dopo il raggiungimento del prestigioso traguardo dell’inclusione nella “tentative list” italiana, che conferma la bontà del lavoro svolto sinora per portare sino a Parigi i nostri nuraghi e per progettare un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile per la Sardegna.