Un esercito di consiglieri comunali sardi "spinge" Fico per dare gambe all'insularità

Da qui la necessità di procedere speditamente sulla strada tracciata: “I tempi perché la proposta si trasformi in legge sono strettissimi per via della doppia lettura parlamentare richiesta dal suo rango costituzionale – avvertono i consiglieri - Per questo motivo, noi amministratori comunali siamo convinti che questa è l’ora della massima coesione e della più forte mobilitazione nei confronti di Roma”. Si tratta di un nuovo importante anello di congiunzione che chiude il cerchio a sostegno della proposta di legge e che si aggiunge alle richieste pervenute in queste settimane dalla società civile nelle sue diverse articolazioni, dal mondo delle imprese, della politica e da tutti coloro che superando le 200mila firme si erano espressi a favore della battaglia per l’insularità.





Oggi, dopo il via ibera dell’Aula del Senato e la strada tracciata dalla prima lettura parlamentare, a far sentire la loro voce sono direttamente i Comuni della Sardegna attraverso i loro rappresentanti. “In quest’ora cosi dirimente per il futuro della nostra isola – si legge sempre nell’Appello - chiediamo al Presidente della Camera certezza nei tempi e celerità, condizioni necessarie affinché la legge possa davvero divenire strumento di rinascita per la Sardegna e dare ai Sardi un uguale punto di partenza nelle sfide del mondo globale”.

“Il riequilibrio della Sardegna rispetto alle altre regioni d’Italia che in questo momento storico sono impegnate nella loro personale battaglia per ottenere più diritti, passa necessariamente per il riconoscimento dello svantaggio strutturale rappresentato dalla condizione di insularità”, è scritto nel testo dell’Appello sottoscritto dai consiglieri comunali che ripercorrono le ultime vicende, a partire dal voto favorevole del Senato sulla proposta di legge volta all’inserimento del principio di insularità in Costituzione definendola “una straordinaria vittoria di tutti i sardi”.