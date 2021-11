Alluvione di Olbia: i carabinieri dei Noe sequestrano 18 opere "incongrue" - Inquietanti interrogativi

Nel mese di gennaio il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania (SS), Gregorio CAPASSO, hadelegato i Carabinieri del N.O.E. di Sassari allo svolgimento di uno studio approfondito sulla mancataesecuzione di un piano per la messa in sicurezza sotto l’aspetto del rischio idrogeologico della città diOlbia. All’esito degli accertamenti svolti sulla vicenda, nella giornata odierna i Carabinieri del N.O.E. diSassari, coadiuvati da quelli del Comando Provinciale di Sassari, stanno procedendo all’esecuzione diun decreto di sequestro su disposizione del Procuratore di Tempio Pausania, di 18 opere “incongrue”ancora esistenti nel centro abitato, le quali sarebbero già dovute essere state demolite, al fine di garantirela corretta regimazione dei canali e dei corsi d’acqua in caso di precipitazioni: l’esistenza di taliinfrastrutture, di fatto, viene dunque tuttora ritenuta condizione di potenziale pericolo per territorio epopolazione locali, oltre ad essere stata individuata quali concausa dei più gravi eventi alluvionali recentioccorsi sia nel 2013 sia nel 2015.