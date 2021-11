Perfugas: due giornate dedicate alla Giornata Nazionale dell'Albero

La Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2013, si celebra il 21 novembre, per l'occasione la comunità di Perfugas aderisce sviluppando un progetto che coinvolga tutte le fasce d’età della popolazione residente e tutte le aree urbane ed extraurbane, spostando alcune attività presso le frazioni presenti nel territorio di Perfugas. Nella prima edizione di Piantiamola! la Giornata Nazionale degli Alberi sarà animata da due giornate – venerdì 19 novembre, presso il Centro Congressi di Perfugas - verrà proiettato The Man of Trees", il suggestivo e originale progetto cinematografico e ambientale scritto e diretto dal regista sassarese Tore Manca per la produzione materia e liberamente ispirato al racconto di Jean Giono L'uomo che piantava gli alberit;. Il film è stato ideato e realizzato in forma autoprodotta in oltre due anni di lavorazione in tutta l'isola, con l'obiettivo di sensibilizzare e risvegliare l'amore per la natura maltrattata e abusata, in particolare quella della Sardegna, ferita da incendi e speculazioni, attraverso una ricerca artistica a 360° nata dalla volontà di far convivere diversi linguaggi tra cui la poesia, il cinema, la pittura, la danza e la musica.





La pellicola è una metafora onirica della vita, parla del complicato rapporto fra uomo, ambiente e tecnologia, e lo fa attraverso una favola e un gesto semplice e umile, ma proprio per questo illuminante e rivoluzionario, come quello di piantare un seme e aver cura di un albero. L'opera d'arte è stata presentata al Solaris Film Festival di Nizza e al Museo Nivola di Orani e si è aggiudicata diversi premi fra cui: "Best Narrative Film al London Eco Film Festival di Londra, Best Narrative Film; al Lazio Green Film Festival di Sezze e "Golden Earth; al GeoFilm Festival di Cittadella. Alla proiezione saranno presenti il regista sassarese Tore Manca e gli interpreti: l'ossese originario di Giave Bruno Petretto, le tempiesi Daniela Tamponi e Matilda Deidda e il ploaghese Giovanni Salis.





L’evento si concluderà nella giornata di domenica 21 novembre alle ore 15.00 presso il Borgo di Sa Contra con la Piantumazione degli Alberi - gentilmente concessi da Forestas. Nello specifico sono state privilegiate specie arbustive da frutto o della macchia mediterranea, come melograno, mirto oppure mandorlo; in questo modo gli abitanti e i bambini potranno usufruire in futuro dei frutti donati dalle piante, per sensibilizzarli ulteriormente alla simbiosi di una proficua convivenza con la natura. L’evento si concluderà con una merenda salutare e a KM0 offerta da Coldiretti – Campagna Amica Nord Sardegna. Per info: cel 3913951842 email prolocoperfugas@gmail.com.

Il Comune di Perfugas, la Pro Loco di Perfugas, con la collaborazione dei cittadini del Borgo di Sa Contra, daranno vita il 19 e il 21 novembre 2021, alla 1° edizione di “Piantiamola!” per porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita dell'uomo e per l';ambiente, sull'importanza del verde urbano, del radicamento e dell'appartenenza al territorio. L’idea di celebrare la Giornata Nazionale dell’Albero nasce dalla volontà di aprire un percorso di eventi dedicati all’amore per il nostro pianeta, la promozione per la tutela dell’ambiente e ideare iniziative per la riduzione dell’inquinamento.