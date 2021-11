Nasce l'Ente Pro Loco Sardegna

La nuova organizzazione ha come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento per tutte le Associazioni Turistiche della Sardegna, di essere una guida precisa e affidabile e di fornire loro adeguata consulenza tecnico-amministrativa.





L’Ente Pro Loco Sardegna nasce per lavorare a stretto contatto con le Pro Loco anche nell’organizzazione degli eventi e in particolare per la valorizzazione e la promozione dei territori. Parteciperanno all’incontro anche Pasquale Ciurleo, Presidente nazionale EPLI (Ente Pro Loco Italia) e Romano Massa, Presidente Epl Sardegna, oltre ai rappresentanti delle 70 Pro Loco già iscritte al nuovo Ente i quali daranno testimonianza di un’esperienza che portando avanti da tempo, rinforzando l’impegno e le motivazioni a sostegno di questa importante e attesissima realtà costituente.

Sabato 20 novembre, alle ore 10, nella Sala Congressi Magnolia di Sestu, presso Catering Più, Strada Provinciale 8, alla presenza dell’Assessore del Turismo Gianni Chessa si terrà la presentazione del nuovo “Ente Pro Loco Sardegna”.