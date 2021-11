Cronaca Emendamento alla Camera di Forza Italia per le indennità ai sindaci sardi

“Con la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri ed ora in discussione al Senato, finalmente restituiamo dignità, anche finanziaria, agli amministratori locali. Sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei Consigli comunali - sempre in prima linea durante la difficile stagione della pandemia - potranno, infatti, vedere aumentata la propria indennità, naturalmente in proporzione alla popolazione dei territori di riferimento. Una misura per adeguare, con buon senso, l’indennizzo economico di chi si impegna, facendo tanti sacrifici, per la propria comunità. Con un emendamento che presenterò alla Camera come Forza Italia, d’accordo con il ministro Gelmini, la norma in oggetto (art. 146) sarà estesa anche agli amministratori dei Comuni ubicati nelle Regioni a Statuto speciale, come la Sardegna, che attualmente risultano esclusi. Scongiuriamo così una disuguaglianza tra primi cittadini delle diverse aree del Paese – ha concluso Cappellacci- e diamo un giusto riconoscimento al prezioso ruolo dei sindaci in tutto il territorio nazionale”.