Cronaca Per la vita nell'alluvione del 2013 Nuoro: ricordato Luca Tanzi - Il poliziotto medaglia d'oro al valore civile Presenti i familiari e le massime autorità

La Polizia di Stato ha ricordato il Sovrintendente Luca TANZI, vittima del dovere e medaglia d’oro al valore civile, deceduto in servizio mentre prestava soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione del 2013. Alla presenza dei familiari di Luca, il Prefetto e il Questore di Nuoro, unitamente agli agenti, ai Dirigenti della Polizia di Stato e all’Associazione ANPS, hanno reso gli onori al Sovrintendente deceduto nell’adempimento del proprio dovere. Per l’occasione è intervenuto il Cappellano della Polizia di Stato, Don Michele PITTALIS per un momento di riflessione e raccoglimento per ricordare i poliziotti che con devozione e profondo senso del dovere dedicano la propria vita al servizio dei cittadini fino all’estremo sacrificio.