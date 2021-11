Borsa di studio dalla Cpl Concordia a uno studente del Roth di Alghero

Un altro ambito di azione di CPL CONCORDIA è quello che riguarda l’aspetto intergenerazionale, attraverso relazioni con le Istituzioni scolastiche e le Università per stringere collaborazioni per i PCTO, per offrire un valido orientamento alla formazione dei giovani in quanto parte attiva del futuro delle imprese del Paese. Inoltre, tante sono le iniziative e le attività nelle scuole in regime di Alternanza Scuola-Lavoro, mettendo il proprio personale al servizio degli Enti scolastici. La cerimonia di consegna del riconoscimento denominato “Le radici del Futuro”, è avvenuta lo scorso 21 ottobre a Sassari, alla presenza di due docenti dell’IIS Roth, dello studente dell’ITI del corso Elettrotecnica ed Elettronica e dei rappresentanti di CPL CONCORDIA, Lorenzo Moscetta, Direttore di Produzione, e Massimo De Ambrosis, Responsabile della sede di Sassari.

Lo studente, che si è distinto per meriti scolastici, ottimo percorso formativo e personale, frequenta la Facoltà di Ingegneria di Cagliari. Con l’intento di avvicinare il mondo del lavoro agli Istituti di Istruzione Superiore e alle Università, CPL CONCORDIA, attraverso interventi di formazione, crescita culturale e civile, ha a cuore lo sviluppo dell’occupazione e della valorizzazione del territorio attraverso una rete di contatti con gli Istituti Scolastici e Enti di formazione con l’obiettivo di andare incontro ai bisogni della collettività.