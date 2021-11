Cronaca Solinas insiste: Air Italy come Alitalia - "Il Governo utilizzi gli stessi strumenti"

Lo dice, ancora una volta, il Presidente della Regione Christian Solinas, a margine dell’incontro avuto dai sindacati con le forze politiche del Consiglio Regionale, dove l’assessora al Lavoro Alessandra Zedda ha ribadito l’impegno del Presidente affinché la vertenza, che mette a rischio 600 lavoratori sardi, abbia un esito positivo salvaguardando l’occupazione e il grande patrimonio di professionalità acquisito negli anni. Prima della scadenza dell’8 dicembre, data nella quale scatterebbero i licenziamenti, occorre prorogare la cassa integrazione per tutti i lavoratori, almeno per un anno, dice il Presidente Solinas. La Regione é vicina ai lavoratori, prosegue il Presidente, e assicura tutto l’impegno per scongiurare i licenziamenti annunciati. L’assessora al Lavoro Alessandra Zedda, anche a nome degli assessori ai Trasporti Giorgio Todde e all’industria Anita Pili, ha ribadito che la Regione ha già attivato i corsi di formazione per quasi tutti i lavoratori, sia quelli di volo che di terra. Siamo pronti, conclude, a garantire la prosecuzione dell’impegno qualora necessario per la conferma della cassa integrazione.