Sassari: convocato il consiglio comunale

All’ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; Ricorso contro il Comune di Sassari R.G. n. 739/2020 – Sentenza T.A.R. Sardegna n. 445/2021 - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; Variazione al bilancio di previsione - Applicazione avanzo accantonato incentivo funzioni tecniche - Allegato 103; Regolamento per la disciplina dei servizi scolastici – Approvazione; Realizzazione di un fabbricato residenziale in località Li Punti - via Mario Pittalis - Riduzione delle distanze tra pareti finestrate - Articolo 5 del D.A. Regione Sardegna n. 2266/u/1983 e ss.mm.ii. - Articolo 33 del regolamento edilizio comunale (prot. 48294/2021 – pratica edilizia 204/2021 – C.U.1600.284432); Ratifica variazioni di bilancio approvate in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; Mozione dei consiglieri Brianda e Dettori su “Sdoppiamento delle Direzioni AREA, ARST e ABBANOA con loro insediamento in Cagliari e Sassari”; Mozione dei consiglieri Masala e più su "Istituzione area velocità V30"; Interpellanza dei Consiglieri Masala, Pinna, Mascia e della Consigliera Fundoni su "Metropolitana leggera di superficie. Lotto 2 e 3: “stato dell’arte”.

I lavori del Consiglio comunale proseguiranno giovedì 18 novembre alle 15, nella sede di Palazzo Ducale.