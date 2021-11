Un Tavolo Blu per i problemi della pesca

Vi sono aziende Sarde, come ad esempio a Porto Torres, che hanno investito ingenti risorse economiche per acquistare macchinari e assunto personale per garantire la tracciabilità del prodotto riccio di mare e che oggi dovranno licenziare e perdere ingente fatturato economico. Ma non solo c’è il problema della pesca del Gambero Rosso e delle quote Tonno, del fermo biologico che vede interessare la Sardegna nei confronti di altre Nazioni e dei confini delle acque internazionali. "Secondo Piana" La Regione deve fare la sua parte per sostenere e rilanciare il comparto pesca in Sardegna, per la valorizzazione dei nostri prodotti, sulla tutela dei marchi e sulle certificazioni di qualità anche in questo settore che vanta nell’isola importanti specificità.





Oggi la pesca in Sardegna conta circa 3500 occupati e la sfida del TAVOLO BLU deve “rendere compatibile una pesca sempre più selettiva con la protezione e la tutela della risorsa mare”. E' tempo che si affrontano i problemi dell’ammodernamento della flotta peschereccia, della valorizzazione della pesca tradizionale e della acquacoltura e la qualità e tipicità delle produzioni, la tutela dei consumatori e a promuovere la filiera corta . Si tratta di una esigenza urgente anche alla luce di importanti strumenti economici messi a disposizione dall'Europa, vedasi i fondi del PNNR ed in particolare dalla Legge 16/2014 sull’istituzione dei Distretti sulla Pesca.

E’ inimmaginabile che una Regione come la Sardegna, che è un'isola posta al centro del Mediterraneo, non abbia istituito un tavolo di consultazione permanente, che raggruppi tutti gli operatori della pesca, le associazioni di categoria rappresentate e i portatori di interesse, un “TAVOLO BLU”. Lo afferma Tore Piana Presidente del Centro Studi Agricoli, secondo il quale si tratta di un tavolo " che ora più che mai è necessario istituire e convocare, preso atto di importanti decisioni intraprese anche nella recente Legge Regionale “Omnibus” dove si è deciso il blocco totale della Pesca al Riccio di Mare e dove non si conoscono ancora le ripercussioni di carattere economico.