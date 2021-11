A Borutta 3 giorni di eventi per una grande donna: Ninetta Bartoli





Nelle mattinate di venerdì e sabato il regista e attore Nicola Michele, della Cooperativa sociale Salto del Deflino, guiderà il laboratorio teatrale Ripensando donna Ninetta rivolto agli studenti della Scuola secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Thiesi. Il Laboratorio prevede alcune ore di presentazione della figura della sindaca e un laboratorio scenico, il cui esito sarà messo in campo domenica pomeriggio nella Sala Convegni dell’ex asilo. Un modo per poter fondare la memoria storica della politica boruttese nella coscienza dei ragazzi. Inoltre, nei pomeriggi, lo stesso Nicola Michele, grazie alla collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali del comune di Borutta, intervisterà alcuni anziani che hanno conosciuto donna Ninetta.





Alle 11 di sabato mattina nei locali dell’ex asilo si terrà il saggio musicale di studenti e docenti della 2B dell’Istituto di Thiesi ad indirizzo musicale. Seguirà il concerto del Quintetto Salenu composta da Antonella Carta Mantiglia al flauto, Diego Salis al clarinetto, Luigi Mulas all’oboe, Costantino Dettori al fagotto, Lorenzo Agnesa al corno. Un omaggio a Ninetta Bartoli e a tutte le donne che prendono parte alla vita politica del nostro Paese. La domenica pomeriggio alle 15 in piazza Ninetta Bartoli sarà inaugurato il Murale ceramico realizzato da Archimede Scarpa e da La Volpe e il Riccio. A seguire, nei locali dell’ex asilo avrà luogo l’esito scenico del laboratorio teatrale realizzato coi ragazzi delle scuole medie. Tutti hanno la possibilità di poter visitare la mostra curata dagli artisti della Fabbrica del Presepio, Valeria Scarpa, Aldo Garau e Rita Tatti, guidati dal direttore artistico Francesco Sedda. È opportuno prenotare la partecipazione ai vari momenti per garantire l’osservanza delle regole imposte dalla pandemia di Covid-19.

A Borutta, nei locali dell’ex asilo, si terrà la tre giorni dedicata alla prima sindaca d’Italia, Giovanna Bartoli, nota donna Ninetta. Una tra le sette personalità umanamente e socialmente significative della Sardegna contemporanea proposte dal progetto Personas de Logu, Itinerari di umanità. Dopo le tappe di Oristano, Macomer, Pozzomaggiore, Villacidro e Berchidda il progetto si ferma a Borutta dal 19 al 21 novembre, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il monastero benedettino di San Pietro di Sorres, la Fabbrica del Presepio RdB e la Fondazione di Sardegna. Il murale ceramico ad opera di Archimede Scarpa e degli artisti de La Volpe e il Riccio, la mostra itinerante con sezioni dedicate alla ritrattistica in acquarello, alla moderna produzione presepiale con tecniche napoletane del 700, l’esposizione di alcuni oggetti appartenuti a donna Ninetta saranno visitabili dal venerdì pomeriggio alla domenica sera secondo gli orari delle visite guidate gratuite segnalati in locandina, per poter meglio scoprire ogni aspetto della ricca esposizione.