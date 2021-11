Popolo della Famiglia: "La sinistra dica NO all'utero in affitto"

La risposta la ripeto da militante del Popolo della Famiglia e la scrivo nei miei libri da anni: è la procedura in sé dell’utero in affitto a reificare la persona umana. E se la persona diventa cosa, oggetto di transazione finanziaria, la cosa quando viene a noia si può abbandonare. Se è imperfetta si può gettare via. Nella storia dell’umanità c’è una sola equiparazione possibile: gli schiavi erano persone considerate cose. Questi campioni della modernità e del progressismo vogliono riportarci ai tempi della schiavitù, quando i ricchi potevano servirsi di persone trasformate in cose per i loro bisogni. L’utero in affitto è un abominio criminale di stampo schiavista. Chi a sinistra lo sostiene o addirittura se ne serve (come Nichi Vendola, Tiziano Ferro e la comunità Lgbt) dovrebbe solo vergognarsi e non farlo sapere in giro. Serve un no deciso della sinistra a questa pratica abominevole, cui si è contigui se si approvano le registrazioni anagrafiche dei ‘figli di due papà’ che solo da utero in affitto possono avere origine”.

Barbara Figus, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia Sardegna, commenta la vicenda della bambina commissionata tramite utero in affitto e successivamente abbandonata in Ucraina: “La pratica disumana dell'utero in affitto offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. I bambini hanno il sacrosanto diritto alla mamma, gli adulti non hanno diritto a comprarsi i bambini e meno che mai ad affittare gli uteri delle donne. Chi ha trattato i bambini e le donne come cose, peraltro da sinistra e facendo leva sulla propria ricchezza e sulla condizione di bisogno dei soggetti trattati come oggetti, si deve vergognare”. Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, sulla stessa vicenda, ha dichiarato: “Tanti si chiedono come sia possibile che questa bimba sia stata abbandonata ‘come una cosa inutile’.