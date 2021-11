Il mercato degli agenti immobiliari si tinge di rosa: il caso della cagliaritana Eminas

Le agenti immobiliari hanno una visione più valorizzante nel valutare gli immobili e, conseguentemente, il loro primo prezzo richiesto è più alto di quello dei loro colleghi uomini. Alla fine il risultato è sempre di grande vantaggio per il cliente. Tra l'altro le agenzie immobiliari al femminile interagiscono meglio con le coppie acquirenti dove risulta che le ricerche preliminari che vengono fatte sul web è appannaggio della parte femminile della coppia (lui interviene nella parte decisionale e negli aspetti tecnici). In famiglia, la donna è senza dubbio più portata a saper attendere l'occasione giusta senza la smania di agire a tutti i costi; ecco perché tocca a loro trovare la migliore delle offerte possibili per individuare l’appartamento che meglio risponde alle esigenze della famiglia ed ecco perché un intermediario donna riesce a stabilire un legame più solido e performante.





In Sardegna, una delle Agenzie Immobiliari gestite da donne che si sta maggiormente affermando si trova a Cagliari: Agenzia Eminas Immobiliare. Questa agenzia ha una dimensione locale e risulta particolarmente specializzata nella parte dei servizi di consulenza a che deve acquistare casa di deve vendere casa nel cagliaritano. La conoscenza del territorio spesso fa la differenza rispetto alle agenzie immobiliari strutturate che, raramente, riescono a cogliere con sensibilità igenze del cliente.

La tendenza degli ultimi anni sul mercato immobiliare è marcatamente orientata verso i servizi delle agenzie al femminile. Si tratta di una tendenza che segue un percorso aperto negli Stati Uniti e che si sta affermando anche in Italia.. In Sardegna e particolarmente a Cagliari hanno iniziato ad affermarsi seguendo strade parallele alla professione del mediatore immobiliare: alcune arrivano da esperienze nel settore tecnico legale parallelo alla tutela degli interessi di proprietari di case di di locatari, altre da professioni legate agli aspetti progettuali (architetti, interior designer, geometri). Anche se numericamente risultano essere in minoranza rispetto ai colleghi maschi i dati di mercato sembrano indicare in loro le professioniste migliori, quelle in cui buona parte della clientela ripone massima fiducia. Forse gli uomini hanno ancora una maggiore capacità di convinzione (apprezzata dalle grandi agenzie strutturate) verso il cliente, ma – a vantaggio del cliente - donne riescono a spuntare per i loro clienti i prezzi di vendita più alti e per questo vengono preferite dai clienti locali.