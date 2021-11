Ristori dalla Regione per agenti e rappresentanti





Accogliamo con molta soddisfazione il provvedimento approvato dal Consiglio Regionale: porterà parziale sollievo dopo mesi di grande difficoltà”. E’ il commento di Paolo Murenu, presidente F.N.A.A.R.C. area Sassari per l’indennità di euro 8.000.000 a compensazione del mancato reddito a favore degli agenti e rappresentanti di commercio della Sardegna.





“Una misura certamente positiva, un gesto importante da parte dell’Assessore regionale Giuseppe Fasolino, che ringrazio per l’attenzione”, aggiunge il Presidente F.N.A.A.R.C. Area Gallura, Giovanni Porcu. In questi ultimi mesi – proseguono i due Presidenti Murenu e Porcu, abbiamo avuto un dialogo e confronto costante con l’Assessore che si è dimostrato sensibile e attento ad ascoltare le nostre richieste, sino ad arrivare alla definizione dell’indennità una tantum, purtroppo legata al protrarsi dell’emergenza epidemiologica, con la conseguente riduzione dell’attività lavorativa per gli agenti di commercio.





Con l’emergenza Covid la nostra categoria è fra quelle maggiormente penalizzate nello svolgimento della propria attività. L’aumento dei costi della mobilità, i ricavi in discesa e i sostegni governativi insufficienti hanno creato un mix che ha messo a rischio il lavoro di tanti agenti. Ora dobbiamo solo attendere concludono i due Presidenti F.N.A.A.R.C. le modalità di accesso alle provvidenze che sono previste per massimo €. 2000 a favore di ciascuna delle circa 4.000 imprese degli agenti e rappresentanti di commercio.

“E’ un concreto segnale di vicinanza agli agenti e rappresentanti di commercio da parte della Regione Sardegna.