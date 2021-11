Cagliari: al via Puntodivista Film Festival

«Quest’anno – spiega il presidente dell’Associazione organizzatrice, Romano Usai – proviamo un’emozione speciale perché, dopo il terribile 2020 fatto di restrizioni e rinunce, sarà nuovamente possibile ospitare il pubblico in sala. L’anno scorso, pur di non segnare il passo, abbiamo dovuto accontentarci di un’edizione monca, mostrata con le dirette on line, senza spettatori in presenza. E questo ha inciso moltissimo sulle performance dei pur bravi artisti che si sono esibiti. Cerchiamo di tornare alla normalità, proponendo come di consueto opere inedite che giungono da tutti i cinque continenti. A monte c’è un imponente lavoro di selezione da parte della giuria di esperti, composta da registi, sceneggiatori, esperti di fotografia e giornalisti. Non è mai facile scremare tra tanti lavori importanti, ma crediamo che alla fine emerga davvero il talento dei registi e degli attori più dotati». Info e prenotazioni: info@teatroadriano.it Tel.: 392-2962241 / 333-8115999

Sabato 20 novembre, alle 20:30 al Teatro Adriano (via Sassari 16, Cagliari), è in programma il primo appuntamento del “Puntodivista FilmFestival 2021”. Il concorso internazionale di cinematografia, organizzato dall’associazione culturale Art’In Produzioni di Cagliari, è giunto alla 14esima edizione. Quest’anno sono previsti sei eventi, compresa la serata finale del 22 dicembre. Il 20 novembre saranno proiettate le opere finaliste del primo gruppo, selezionate tra i numerosi partecipanti iscritti quest’anno. I primi tre cortometraggi scelti sono: “Mousie” di David Bartlett (Gran Bretagna), “Al-Sit” di Suzannah Mirghani (Sudan) e “Male Fadàu” di Matteo Incollu. Al termine si terrà, come da tradizione, il dialogo “Incontri di regia” tra l’esperto giornalista Bepi Vigna e gli ospiti, i registi Tomaso Mannoni e Marco Antonio Pani. Seguiranno l’incontro con il pluripremiato regista milanese Dario Piana e le divagazioni musicali a cura di Simone Sassu.