Alghero: mercoledì la 2a puntata di "Non ti scordar di me"





Un rotocalco che si pone l'obiettivo di raccontare figure e personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità algherese. La seconda puntata andrà in onda in prima visione alle ore 15 di mercoledì 17 Novembre sulla pagina Facebook di Alghero channel e on demand su www.mediawebchannel.it il nuovo portale streaming dell’omonima società editoriale. Inoltre il programma andrà in onda anche su Catalan TV e la versione podcast ( audio) su Radio Onda Stereo e su tutte le piattaforme audio tra cui SPOTIFY, GOOGLE PODCAST, APPLEPODCAST, SPREAKER, DEEZER ETC.

Saranno Giovanni Fancello e le sue ricetta, Roberto Lampis, Dolores Serra e Stefano Soro di Catalan TV,Giancarlo Piras presidente del consorzio del porto di Alghero, Franca Carta con la storia dell’arte con Franca Carta, Giampaolo Spano con le pillole di dermatologia e Chiara Murru con la poesia, gli ospiti della seconda puntata di " Non ti scordar di me ". Si tratta del programma prodotto da Media Web Channel e da San Giuliano, ideato e condotto da Raniero Selva, le immagini e il montaggio sono di Paolo Calaresu, la voce narrante di Maurizio Pulina e le musiche Di Giuseppe Manca, Raimondo Dore e Fabio Mariano.