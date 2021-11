Cronaca Cocaina nella scopa: arrestato un 50enne - In azione i "falchi" della Mobile

E' possibile che nella sua millenaria storia la scopa non abbia mai svolto la funzione che le ha attribuito un 50enne cagliaritano arrestato nei giorni scorsi dalla squadra dei "falchi"della Mobile della Questura di Cagliari. L'attrezzo infatti, certamente uno dei primi strumenti dei quali si è servito l'uomo per pulire il luogo dove viveva , dalla caverna alla prima capanna, opportunamente adattato, era un insospettabile contenitore di cocaina. Ma i "falchi " cagliaritani, la cui vista è evidentemente all'altezza del nome dell'uccello rapace di cui si fregiano, non si sono fatti ingannare. Seguivano il 50enne da tempo, nel controllavano i movimenti, i contatti e le frequentazioni fino a quando non hanno ritenuto che era venuto il momento di fargli una visita domiciliare nel suo appartamento a Serramanna. Perquisizione rivelatasi estremamente produttiva : 15 dosi di cocaina nascoste nel manico della scopa e a conferma che l'attrezzo "scopava" bene, hanno trovato in un cassetto oltre 9 mila euro in contanti. Un bel bottino, che è stato naturalmente sequestrato, che testimonia di una fiorente attività di spaccio. Il 50enne è stato arrestato e attualmente si trova ristretto ai domiciliari.